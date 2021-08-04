Кострома, 4 августа, 2021, 18:00 — ИА Регнум. В Костромской области мнимые безработные незаконно получили от государства 11,3 млн рублей пособий. Об этом сообщает «СМИ 44».

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По итогам 2020 года и первого полугодия 2021 года правоохранители выявили 984 нарушителя. Состоявшие на учёте в качестве нетрудоустроенных получали зарплату в конвертах, выходили на новую работу, но не сообщали об этом в службу занятости и продолжали получать выплаты.

Бывшие безработные вернули в бюджет более 7 миллионов рублей в добровольном порядке. Материалы по 19 уголовным делам рассматриваются в судах, 81 человек находится под риском уголовного преследования.

Как ранее писало ИА REGNUM, основная масса дел по поводу незаконного получения средств была возбуждена в начале марта, когда правительство России повысило размер пособия по безработице для потерявших занятость с 1 марта 2020 года до 12 тысяч рублей.