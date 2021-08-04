Воронеж, 4 августа, 2021, 17:38 — ИА Регнум. Воронежский суд избрал меру пресечения одному из обвиняемых по уголовному делу о мошеннической деятельности ряда компаний, работавших под видом оказания юридических услуг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Ольга Бовт 4 августа.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Мошенничество

Ленинский суд Воронежа отправил под домашний арест до 5 сентября 33-летнего жителя Москвы — его следователи называют в числе организаторов преступной группы, ему предъявлено обвинение по статье о мошенничестве в крупном размере.

По версии следствия, с 2016 по 2020 года в Воронеже сотрудники коммерческих организаций, используя различные реквизиты и наименования юридических лиц (ООО «Сфера Закона», ООО «Правовед 36», ООО «Пэрфето», ООО «Бюро юридических услуг», ООО «А-Юр», ООО «Авилон» и ООО «Аспект права»), действуя группой лиц по предварительному сговору, похитили свыше 10 миллионов рублей более чем у 500 граждан под предлогом оказания им правовой помощи.

33-летний житель Москвы, которого СК считает одним из организаторов мошеннической схемы, был задержан 2 августа в ходе совместных мероприятий следователей регионального СК и сотрудников ГУ МВД России по Воронежской области, при силовой поддержке спецподразделений регионального управления Росгвардии.

Задержанный вину не признал. Следствие при поддержке прокуратуры просило избрать задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу, однако суд не увидел достаточных оснований для этого. В итоге фигуранта дела до 5 сентября отправили под домашний арест.

Обвиняемыми по делу проходят также трое человек, двое мужчин и женщина, им предъявлено обвинение в мошенничестве. Ещё один предполагаемый организатор схемы объявлен в федеральный розыск, принимаются меры к установлению его местонахождения.