Ханты-Мансийск, 4 августа, 2021, 17:37 — ИА Регнум. В аэропорту Перми вынужденно приземлился самолёт АН-12М Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С.А. Чаплыгина. Пострадавших нет. сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

(сс) Oleg Abarnikov Международный аэропорт Пермь (Большое Савино)

Выполнявший рейс XAV 9298 по маршруту Иваново — Нижневартовск самолёт АН-12М4 4 августа в 14:00 (12:00 мск) произвёл незапланированную посадку в аэропорту Перми в связи с отказом первого двигателя.

Посадка самолёта прошла в штатном режиме в 15:02 (13:02 мск). На борту находились восемь членов экипажа.

Пермская транспортная прокуратура установила, что наземными службами аэропорта Большое Савино выполнены необходимые требования федеральных авиационных правил о приёме воздушного судна для вынужденной посадки.