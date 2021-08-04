Тбилиси, , 17:37 — REGNUM Приехать в Москву для встреч с российскими политиками готова автор открытого письма президента РФ Владимиру Путину, грузинский оппозиционер Ирма Инашвили, передаёт 4 августа Sputnik.

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Лидер оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» Инашвили пояснила, что готова ехать в Россию для «защиты страны», на пользу Грузии.

Инашвили «Если отношения не будут основываться на взаимопонимании, уважении, не будет восстановлено доверие между нами и Россией, мы не добудем мира для нашей страны».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 3 августа, было опубликовано открытое письмо «Альянса патриотов Грузии», в котором грузинские оппозиционеры обратились за помощью к Москве. Партия заявила, что в Грузии действует политический сговор двух партий, а кукловодом в этой игре выступают США.

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