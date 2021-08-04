Москва, , 17:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин проведет совещание с членами правительства Российской Федерации, на котором планируется рассмотреть актуальные вопросы социально-экономического развития, сообщает 4 августа пресс-служба Кремля.

Здание Правительства России Pepijn Schmitz

Совещание будет проходить 5 августа в режиме видеоконференции.

«Владимир Путин проведет 5 августа очередное совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Будет рассмотрен ряд актуальных вопросов социально-экономического развития страны», — указано в сообщении Кремля.

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