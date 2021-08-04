Москва, 4 августа, 2021, 17:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проведет совещание с членами правительства Российской Федерации, на котором планируется рассмотреть актуальные вопросы социально-экономического развития, сообщает 4 августа пресс-служба Кремля.

Pepijn Schmitz Здание Правительства России

Совещание будет проходить 5 августа в режиме видеоконференции.

«Владимир Путин проведет 5 августа очередное совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Будет рассмотрен ряд актуальных вопросов социально-экономического развития страны», — указано в сообщении Кремля.