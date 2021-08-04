Волгоград, 4 августа, 2021, 17:35 — ИА Регнум. Суд вынес приговор банде похитителей имущества из багажа пассажиров в международном аэропорту Волгограда. Злоумышленники забрали различных ценностей на общую сумму почти в один миллион рублей, сообщили ИА REGNUM 4 августа в объединённой пресс-службе судов региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Багаж в аэропорту

Организатором преступной группы выступил 32-летний приёмосдатчик багажа службы организации пассажирских и грузовых перевозок Сергей Хиврич. Он в конце 2017 года привлёк к преступлению пятерых сотрудников аэропорта и свою знакомую, которая сбывала похищенное имущество. Злоумышленники под потолком служебного туалета устроили тайник, куда до окончания рабочей смены складывали деньги и ювелирные украшения, украденные из багажа пассажиров. В общей сложности с января по июль 2019 года сообщники похитили имущество, в том числе валюту, на общую сумму 916 953 рублей.

Приговором Дзержинского районного суда Волгограда организатору банды назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Остальным участникам — от трёх до пяти лет заключения.

Приговор ещё может быть обжалован.