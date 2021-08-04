Подгорица, 4 августа, 2021, 17:30 — ИА Регнум. По состоянию на 4 августа в Черногории было зарегистрировано 257 новых случаев заражения коронавирусом и зарегистрированы две смерти, связанные с инфекцией.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из числа зараженных 229 — граждане Черногории, а 28 — туристы, пребывающие на территории страны. За последние 24 часа было обработано 2824 образца на новый коронавирус.

Умершие пациенты были из муниципалитетов Бар и Плав, им было 64 и 73 года соответственно.

Общее число смертей, связанных с инфекцией COVID-19, в Черногории с начала пандемии составляет 1633 человека.