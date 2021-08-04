Санкт-Петербург, 4 августа, 2021, 17:35 — ИА Регнум. Водители петербургской транспортной компании, после истории с пассажиром с ДЦП, пройдут дополнительный инструктаж. Об этом 4 августа ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ООО «Питеравто».

Петр Данилов ИА Красная Весна Табличка «Инвалиды»

Напомним, водитель маршрутного такси К-322 в Петербурге не хотел везти и пытался высадить из салона 22-летнего петербургского программиста с ДЦП Ивана Бакаидова. Водителю не понравилось, что мужчина плохо говорит, что он с ограниченными физическими возможностями и что у него нет при себе социального проездного. После того как за Ивана заступились другие пассажиры, он смог доехать до нужной остановки.

Данный случай получил широкую огласку, ввиду чего комитет по транспорту и компания-перевозчик провели служебную проверку, которая подтвердила слова потерпевшего пассажира.

«Сейчас водитель, который допустил такое вопиющее нарушение правил работы, дает объяснения в прокуратуре. С сегодняшнего дня он уволен. Все сотрудники в ближайшее время пройдут дополнительный инструктаж о том, как правильно обслуживать людей с ограниченными возможностями», — сообщил ИА REGNUM представитель компании.

В компании принесли извинения Бакаидову ипригласили в гости в автопарк, чтобы познакомить Ивана с водителями, осмотреть новые автобусы, которые полностью приспособлены для обслуживания людей с ограниченными возможностями.