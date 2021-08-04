Тегеран, 4 августа, 2021, 17:29 — ИА Регнум. Не менее десяти человек погибли и пропали без вести из-за наводнений, произошедших в трех провинциях Ирана, сообщил 4 августа официальный представитель Общества Красного Полумесяца Ирана Мохаммад Хасан Кусийан.

Aufgang Наводнение

По его словам, погибли восемь человек, пропавшими считаются два человека.

«На сегодняшний день сотрудники Красного Полумесяца в провинциях Восточный Азербайджан, Западный Азербайджан, Тегеран, Зенджан, Семнан, Казвин, Курдистан, Керман, Мазандаран и Хормозган проводили спасательные работы в местах наводнений… К сожалению, погибли восемь человек, шесть из которых — в провинции Казвин, один — в провинции Западный Азербайджан и еще один — в Савадкухе», — цитирует слова Кусийана агентство ISNA.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иране уже несколько дней продолжаются наводнения и сходят сели. Это наблюдается в северных и северо-западных провинциях страны.