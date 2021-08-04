Рига, 4 августа, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Впервые за долгие годы в Елгаве (центральная Латвия) официальные власти отметили освобождение городе от немецко-фашистских войск. Об этом сообщила партия «Русский союз Латвии» (РСЛ) на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Обыкновенный фашизм

Организаторами выступили Елгавское отделение РСЛ и депутат Елгавской городской думы Андрей Пагор. В своем выступлении Пагор напомнил, что за освобождение города и его окрестностей в конце июля 1944 года шли ожесточенные бои. «Мы собираемся здесь, чтобы вспомнить о каждом елгавчанине, который был убит и погиб в годы немецкой оккупации. Русский, латыш, еврей или цыган — неважно, мы сегодня вспомнаем всех», — заявил городской депутат.

В Привокзальном парке прошел торжественный митинг по случаю 77-й годовщины, была развернута фотоэкспозиция. Творческими силами были исполнены песни военных лет. Вдоль пешеходной дорожки к месту мероприятия были установлены фотографии воинов Красной Армии, чьи родственники участвуют в акции «Бессмертный полк».