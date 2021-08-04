Оксана Переможенко, 4 августа 2021, 19:28 — REGNUM Известный на Украине и в странах СНГ врач Евгений Комаровский возмутился тем, что на Украине есть языковой омбудсмен, который «считает проценты сказанных слов». Об этом он рассказал в эфире программы «Первые» на телеканале «Украина 24».

Мова
Мова
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я клянусь, если бы мне сказали 30 лет назад, что я буду жить в стране, где будет языковой омбудсмен, я бы уехал и увез всю свою семью. Но мы все молчим», — отметил врач.

По мнению Комаровского, молчание граждан Украины относительно этого «убивает нас».

«Мы же понимаем, что это не то чтобы бандитизм в ХХI веке, это низко, это унижает страну в веке толерантности — наличие людей, которые за мои деньги, за мои налоги сидят и считают проценты слов сказанных… Мы молчим, мы все молчим. И вот это нас и убивает», — подытожил он.

Заявление Комаровского обсудили на YouTube-канале Klymenko Time. Многие удивились тому, что к такому мнению известный украинский врач пришел лишь сейчас, ведь об этом предупреждали еще в 2014 году.

«Как это вы не знали, причем всех касается?! Если на Майдане в 2014-м говорили, что вам запретят говорить на русском?! Ведь из-за этого и ушел Крым, ушел Донбасс. Как это вы не знали, глухие идиоты?» — не понимает читатель под псевдонимом 1312l6.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь
(сс) Ilya

«Странно… Доктор Комаровский, Вы только сейчас проснулись? Ну, доброе утро», — отреагировал Dmytro G.

«Это тот самый Комаровский, который в 2014 году кричал, что не нужно Путину защищать русскоязычное население, мы и сами разберемся с нациками. Судя по всему, разобрался», — добавил Жека М.

«Комаровский вдруг осознал, что то, что ему и ему подобным уже говорили в 2014-м, это правда? Забавно…» — отметил Amp.

«А я помню 2014 год. И его слова. «Да кто вам мешает говорить на русском языке?» Может, не совсем так. Но что-то из этой оперы. Почему-то Донбасс увидел это сразу. А у Комаровского только сейчас глаза и уши открылись», — отметила Лариса Х.

«А я прекрасно помню, как он России давал советы не лезть в Майдан, что без нас разберутся… Помним-помним! А теперь что? Действительно, проснулся!» — пишет «A9104078578 Королева».

Евгений Комаровский
Евгений Комаровский
Цитата из видео «Солнце и солнцезащита. Разбираемся вместе с дерматологом» пользователя Доктор Комаровский. youtube.com

«Ну ладно, 30 лет назад он не знал, потому тогда и не уехал. Но узнал сейчас. И чего, уезжает что ли теперь?» — спросил Дмитрий М.

«А не этот ли доктор поддержал Майдан? Прозрел? Не поздно ли?» — поинтересовался «Красноармеец».

"Не смейте уезжать из светлой и такой европейской страны! Свободу надо хлебать полными ложками», — с сарказмом добавил один из читателей.

«Вы этого хотели, к этому шли 30 лет и как умный человек все понимали. Ну ничего, пока не удобно говорить на мове, привыкните», — добавила Antonina L.

Майдан
Майдан
(сс) Ivan Bandura

«Странные люди. Когда Россия говорила об этом в 2014 году, всё называли пропагандой, и вообще всё, что не вкладывается в шаблон украинского незалежника (от слова незалежнисть — независимости. — О. П.), — всё «пропаганда»! Просто удивительно!» — подытожил Denis K.

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