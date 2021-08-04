Рига, 4 августа, 2021, 17:18 — ИА Регнум. Пассажирские автоперевозчики Латвии испытывают острый дефицит кадров, так как молодежь не интересуется профессией водителя автобуса, а старые кадры уходят на пенсию. Об этом сообщило государственное телевидение страны LTV.

Simadm.ru Водитель автобуса

Так в фирме Nordeka стали ощущать кадровый кризис после того, как победили в конкурсе госказаза — праве перевозки пассажиров по нескольким региональным маршрутам.

Сейчас Nordeka активно ищет новых автоводителей, но найти их непросто. Зарабатывать в этой профессии трудно, рассказали журналистам LTV водители автобусов.

«Это просто очень тяжелая работа. Ранние часы, ночные. Поздние вечера. Поэтому молодые люди такую работу выполнять не хотят», — рассказал Петерис.

Его коллега Андрис согласен с ним: «Тут все же довольно тяжело. Хоть взять все эти пробки с утра и по вечерам, во-первых. Во-вторых, люди. Отношение к этому всему».

Сказывается и то, что за такую работу, полную стрессов и построенную на жестком графике, платят намного хуже, чем если бы ты просто работал в офисе, говорят водители автобусов.

Глава Лиепайского автобусного парка Леонид Кронгорн усматривает связь теперешних кадровых проблем в отрасли с демографической ситуацией в стране: «Есть такая вещь, как средний возраст. Я вам скажу, у нас 70% на предприятии — старше 50 лет, и работают люди пенсионного возраста. Но трудовая жизнь человека не бесконечна, поймите».

В отрасли прогнозируют, что по мере восстановления объемов пассажирских автоперевозок в Латвии число сорванных рейсов из-за отсутствия водителей будет только расти.