Брянск, 4 августа, 2021, 17:22 — ИА Регнум. На территории кафедрального собора во имя Святой Троицы в Брянске 4 августа открыли бюст святому благоверному князю Александру Невскому, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Https://duma32.ru Бюст Александру Невскому в Брянске

Бронзовый бюст изготовлен благодаря проекту «Аллея русской славы» в честь 800-летия со дня рождения русского полководца. В рамках памятной даты в регионе проводятся различные культурно-просветительские мероприятия.

«Мы отдаём дань памяти полководцу и государственному деятелю, человеку, который внёс огромный вклад в создание нашей великой страны и стоял в начале большого пути по созданию великого государства», — сказал на открытии губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Юбилей Александра Невского отмечается в России на государственном уровне. Как сообщало ИА REGNUM, основные торжества пройдут в Волгограде.