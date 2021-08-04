Челябинск, 4 августа, 2021, 17:16 — ИА Регнум. Челябинское управление ФАС обнаружило нарушения на рынке лекарств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Речь идёт о возможных антиконкурентных соглашениях на закупках лекарственных средств. Сейчас антимонопольщики готовятся возбуждать дела в отношении четырёх компаний ихз Москвы, Челябинской области, Московской области и Уфы.

Признаки нарушения антимонопольного законодательства были обнаружены в ходе внеплановой выездной проверки одного из ООО. По предположениям проверяющих, все четыре фирмы участвовали в торгах на закупки товаров, работ либо услуг, в том числе в рамках реализации национальных проектов.