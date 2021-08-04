Вашингтон, , 21:38 — REGNUM Рейс Имбоден, американский рапирист и бронзовый призер Олимпиады в Токио в командных соревнованиях, вышел на награждение с нарисованным на руке Х-символом. Спортсмен подтвердил, что данный жест носит демонстрационный характер. Об этом 4 августа сообщает BBC.

Олимпийские игры Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Оказывается, что некоторые спортсмены посовещались и приняли решение, что с помощью данного знака будут «демонстрировать солидарность и поддерживать угнетенных». Об этом спортсмен написал в своем Instagram 4 августа.

«Что касается меня, то я лично носил этот символ в знак протеста против Правила 50. В поддержку цветных спортсменов, против насилия с применением огнестрельного оружия, а также всех спортсменов и тех, кто хочет использовать свой голос на платформе, которую они заслужили», —добавила Имбоден.

«Я также хочу обратить внимание на лицемерие МОК и всех организаций, которые получают огромную прибыль от спортсменов и до сих пор не услышали их призыв к изменениям», — написал мужчина.

Напомним, что речь идет о Правиле 50 устава Олимпийской хартии, согласно которому во время Олимпиады не допускаются любые демонстрации или пропаганда политического, религиозного или расового характера.

В преддверии Олимпийских игр в Токио некоторые из членов сборной США начали демонстративно выражать недовольство на пьедестале. Это обеспокоило политиков и в июле 39 членов палаты представителей США написали письмо на имя председателя Олимпийского и Параолимпийского комитета США Сюзанны Лайонс и генерального директора Сары Хиршланд.

«Мы надеемся, что члены олимпийской сборной США перестанут злоупотреблять своей платформой для того, чтобы позорить нашу страну, и что все спортсмены, представляющие Соединенные Штаты Америки на Олимпийских играх этим летом, будут делать это с гордостью и патриотизмом», — говорилось в заключительной части письма.

По всей видимости, их обращение не сработало.