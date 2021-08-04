Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, 4 августа, 2021, 17:09 — ИА Регнум. В ямальском городе Лабытнанги создаётся промышленно-логистический парк «Обской причал». Проект реализуется на базе действующей инфраструктуры речного порта, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Речпорт Лабытнанги

Отмечается, что в условиях смещения центров добычи углеводородов на север региона, ключевое значение для освоения новых месторождений приобретает создание надёжной логистической схемы. В транспортном узле в Лабытнанги сходятся железнодорожные, автомобильные и водные пути, поэтому его выбрали для размещения данного парка.

Благодаря парку «Обской причал» значительно увеличится объём перевалки грузов, будет создан центр оказания логистических и сервисных услуг для предприятий топливно-энергетического комплекса и организовано производство строительных материалов в непосредственной близости от транспортной инфраструктуры, сообщают в пресс-службе главы региона.