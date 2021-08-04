Токио, 4 августа, 2021, 17:07 — ИА Регнум. Японская метал-группа Babymetal в своих социальных сетях предупредила фанатов, что на неопределенное время исчезнет с информационного поля зрения.

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Коллектив заявил, что собирается исчезнуть со сцены после завершения празднования своего 10-летия, которое состоялось в этом году. Японская группы провела десять живых выступлений на токийском стадионе Budokan Arena в период с январе по апреле, отпраздновав, таким образом, юбилей.

Ранее Babymetal выпустили сборник лучших композиций за свою карьеру.