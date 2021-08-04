Рига, 4 августа, 2021, 17:07 — ИА Регнум. С августа в Латвии ужесточились правила применения штрафов за неразрешенную остановку и парковку транспортного средства в охранной береговой зоне. Об этом сообщила Государственная служба окружающей среды (VVD), отметив, что правила действуют во всей «дюнной зоне» побережья Балтийского моря и Рижского залива.

(сс)GDJ Море

Отныне штраф может быть выписан, даже если водителя в машине в момент нарушения нет. Размер штрафа может достигать 350 евро. Контролировать соблюдение ПДД в дюнной зоне будут сама VVD, Государственная полиция, муниципальная полиция, муниципальные инспекторы природоохраны.

В первом полугодии 2021 года получено более 10 сигналов от населения о нарушениях в защитной береговой приморской зоне. Помимо неразрешенной стоянки транспортных средств, отдыхающие также разводят костер или разбивают палатку в неразрешенном для этого месте

При неуплате штрафа автомобилисту грозит запрет на получение водительских прав, на прохождение техосмотра для его машины, регистрацию авто (кроме списания), возможно и временное прекращение регистрации с лишением номерных знаков.