Санкт-Петербург, 4 августа, 2021, 17:05 — ИА Регнум. Водителя маршрутного такси, который не хотел везти взрослого пассажира с ДЦП в Санкт-Петербурге, после служебной проверки уволили. Об этом 4 августа сообщили в потерпевшему Ивану Бакаидову в транспортной компании.

Publicdomainpictures.net Знак «Инвалиды»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, водитель маршрутного такси не хотел везти и пытался выгнать из салона 22-летнего петербургского программиста с ДЦП Ивана Бакаидова. Водителю не понравилось, что молодой мужчина плохо говорит, что он с ограниченными физическими возможностями и что у него нет при себе социального проездного. После того как за Ивана заступились другие пассажиры, он смог доехать до нужной остановки.

Данная история получила широкую огласку. Комитет по транспорту начал проверку работы перевозчика коммерческого маршрута № К-322.

«Водитель общественного транспорта должен вести себя корректно и тактично. Мы считаем недопустимым подобное поведение по отношению к пассажирам, особенно в отношении социально-незащищенных групп населения! От имени транспортного комплекса Санкт-Петербурга приносим извинения Ивану Бакаидову», — сообщили в комитете.

Позже с потерпевшим Бакаидовым связался представитель транспортной компании, который сообщил, что «изучили записи, допросили водителя и уволила его».

«Очень извинялись, — уточнил молодой человек. — На следующую неделю назначили встречу с директором для личных извинений и обсуждения сотрудничества».