4 августа 2021 | Время чтения 4 мин

Подъем Китая определенно можно остановить, но США для этого ничего не делают, уверен старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Дерек М. Скиссорс. Почему Вашингтон проигрывает борьбу с Пекином, он пишет в газете The Hill, опираясь на анализ законотворческой деятельности Конгресса США.

Климент Александров, , 19:26 — REGNUM Китай является самым важным глобальным вызовом для Соединенных Штатов. И мы его проваливаем.

Переговоры Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Конгресс является лишь частью проблемы, и, к чести многих, члены обеих партий, они действительно хотят дать ощутимые ответы на хищническое экономическое поведение Китая, репрессии в области прав человека и его международную агрессивность. Но длинные законопроекты, подготовленные в результате этого процесса, в основном являются не более чем политическими заявлениями, содержащими лишь несколько полезных элементов. И их следует отменить в пользу гораздо более коротких документов с небольшим количеством мощных действий.

Уже принятый сенатом Закон Соединенных Штатов об инновациях и конкуренции (USICA) стал желанным стимулом для финансирования исследований. Правильно были предложены барьеры для приобретения Китаем этих исследований. Но окончательная версия законопроекта представляет собой монстра на 2376 страниц, 2000 страниц которого можно было бы убрать без каких-либо потерь для содержания. Одним из компонентов USICA является первоначально отдельный законопроект под названием Закон о стратегической конкуренции — по крайней мере четыре пятых из его 435 страниц также могут исчезнуть без каких-либо последствий. Но соотношение воды и смысла еще хуже в подобном проекте Палаты представителей, известном как Закон об Орле (в нем 470 страниц).

Конгресс США

Устанавливать приоритеты и принимать дорогостоящие меры в отношении Китая сложно, даже немного страшно. Гораздо менее напряжно объявлять о смутном «чувстве конгресса» по десяткам вопросов, скрывая тот факт, что конгресс ничего не делает для их решения.

В выборе наиболее легкого пути есть две существенные издержки: 1) не сделать необходимых шагов уже сейчас и 2) вероятно, не сделать их позже. В последнем случае прокитайские отрасли, такие как финансы, рассматривают эти законопроекты в случае их принятия как возможность объявить о победе в борьбе с Китаем благодаря американской «жесткости». Фактический результат был бы противоположным. Через год из-за промежуточных выборов законы будет принимать сложнее, и если промежуточные выборы приведут к разделению контроля Конгресса, в 2023 году действовать может быть еще сложнее. И, соответственно, в такой ситуации перед Китаем открылась бы возможность еще несколько лет вредит интересам США.

Несмотря на опасения по поводу потери американских рабочих мест, утечки технологий, репрессий в Синьцзяне, ситуации на Тайване, нарушений законодательства США и так далее, американские инвестиции в Китай почти наверняка превышают 1 триллион долларов. И продолжают расти. «Почти» — потому что министерство финансов делает вид, что крошечные Каймановы острова являются главным получателем американских средств, скрывая истинную сумму, идущую в Китай. А ведь первый шаг в устранении зависимости — это признать, что она существует.

Каймановы острова minnemom

Есть члены конгресса, опять же от обеих партий, которые хотят, чтобы американские инвесторы не поддерживали повестку дня Генерального секретаря Коммунистической партии Си Цзиньпина. Но ни один из гигантских законопроектов, внесенных в Сенат или Палату представителей, не предпринимает никаких действий для этого — вместо этого на тысячах страниц обсуждается повышение конкурентоспособности Америки по сравнению с Китаем, и ни на одной не написано, что США финансируют конкурентоспособность Китая.

Подобно инвестициям, технический прогресс может охватывать экономику, безопасность и политику. В USICA Сенат признает это и пытается как продвигать американские технологии, так и защищать их от Китая. Но никаких штрафов не предусмотрено для американцев, игнорирующих меры защиты, и тем более для китайских получателей незаконно полученных исследований. А законопроекты об исследованиях Палаты представителей почти не имеют защиты. Пекин будет воровать достижения американского технического прогресса, а затем субсидировать свои фирмы, чтобы вытеснить американские компании из бизнеса. Снова.

Цепочки поставок являются третьим элементом китайско-американской конкуренции. Пандемия COVID-19 стала мощным стимулом для ограничения участия Китая. USICA финансирует новые полупроводниковые заводы здесь — и вместе с тем позволяет Китаю участвовать в цепочке поставок для заводов. Положение о цепочке поставок повторяет то, что уже говорили администрации Байдена и Трампа, не предлагая ничего существенного, а ведь новые рабочие места в Америке могут стать заложниками Пекина. Закон об Орле и вовсе предлагает лишь 15 миллионов долларов, чтобы помочь американским компаниям уйти из Китая, в то время как начинать стоило бы с цифры в 15 миллиардов.

Си Цзиньпин Kremlin.ru

Подъем Китая определенно можно остановить, но США для этого ничего не делают. Есть множество исполнимых и хороших идей, которые уступали банальному позерству. Китай должен быть постепенно, но полностью исключен из цепочек поставок, которые конгресс считает критически важными. Необходимо ввести в закон строгие наказания за кражу научных исследований и коммерческих секретов США. Нельзя допускать, чтобы американские инвестиции использовались для поддержки преступных организаций или тех, кто помогает подрывать наши интересы и ценности.