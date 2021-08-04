Киев, , 17:03 — REGNUM У бывшего бойца «Айдара» Владимира Прохнича, который сегодня, 4 августа, ворвался в здание правительства Украины и угрожал взорвать там гранату, было четыре контузии, заявил в эфире телевидения его сослуживец Александр Третьяков.

Боевики карательного батальона «Айдар» Militaryreview.su

Третьяков рассказал, что Прохнич воевал в Донбассе более двух лет, дважды получал ранения: первые раз — легкие, второй раз — тяжелые, у него было четыре контузии.

Также он выразил мнение, что захвативший здание кабмина — «порядочный человек, которого знают только с хорошей стороны».

«Для простых людей он не представляет никакой угрозы, по моему мнению. Надо выяснить вообще, почему это произошло… причину, почему он так действовал. Он был инженером, ничего плохого об этом парне я сказать не могу», — заявил Третьяков.

ИА REGNUM напоминает, что в Киеве утром 4 августа ветеран войны в Донбассе угрожал взорвать гранату в здании Кабмина. На место ЧП оперативно выехали полицейские и бойцы спецназа, задержать злоумышленника удалось без штурма и жертв. По состоянию на вечер 4 августа силовые ведомства ничего не сообщают о мотивах действий Прохнича.