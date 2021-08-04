Москва, 4 августа, 2021, 16:59 — ИА Регнум. Выработка электроэнергии в России в июле выросла на 7% в годовом выражении и составила 84,6 миллиарда кВт. ч, сообщает Системный оператор Единой энергетической системы (СО ЕЭС).

(сс) jarmoluk Электроэнергия

За январь-июль 2021 года выработка электроэнергии в стране составила 649 миллиарда кВт. ч, что на 6,2% больше, чем за аналогичный период пошлого года.

Напомним, накануне в Минэнерго сообщили, что потребление электроэнергии в России в июле 2021 года выросло на 6,5% в годовом выражении.