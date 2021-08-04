Москва, 4 августа, 2021, 16:56 — ИА Регнум. В 2021 году России не удастся поставить очередной рекорд по экспорту зерновых. Об этом 4 августа корреспонденту ИА REGNUM заявил заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов. Так он прокомментировал новость о том, что ряд российских экспертных организаций резко понизили прогнозы по урожаю пшеницы.

Фото предоставлено пресс-службой олипиады «Я — профессионал» Пшеница

«Корректировка прогнозов по урожаю зерновых основана на информации, поступающей из регионов после начала уборочной кампании. В одних регионах прогнозы хорошие. Например, на Кубани рекордный урожай зерновых колосовых и зернобобовых культур. А на востоке Поволжья рекордно низкие запасы влаги в почве, соответственно, урожайность будет ниже, — сказал Завьялов. — В целом прогноз оправдан, поскольку и озимых засеяли меньше, и урожайность по яровым несколько упала. Если в 2020 году общий урожай зерновых составил более 133 млн тонн, из них 85 — это пшеница, то в этом году речь идет о 126−128 млн тонн общего урожая, и 78−80 млн тонн пшеницы. При этом внутреннее потребление зерновых составляет около 76−78 млн тонн, поэтому говорить о дефиците или значительном росте цен на внутреннем рынке пока не приходится».

Кроме того, как подчеркнул эксперт, в РФ работает механизм плавающих экспортных пошлин, который помогает увеличить предложение на внутреннем рынке.

«Тем не менее падение прибыли экспортеров, вероятнее всего, неизбежно, — сказал Завьялов. — По валовым показателям снижение урожая скажется на объемах экспорта, и поставить очередной рекорд не удастся. В 2021 общий мировой рынок зерновых тоже уменьшится: в Северной Америке была засуха, а кормовой спрос, по прогнозам аналитиков, тоже вряд ли вырастет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что российский урожай овощей в 2021 году позволит держать цены на эту продукцию стабильными.