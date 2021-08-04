Москва, 4 августа, 2021, 16:55 — ИА Регнум. Действия ЦБ РФ и Минфина пока приводят к ожиданиям роста ВВП не более 4,5% в 2021 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 августа заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал новость о том, что в Минфине РФ не согласились с прогнозами МЭР по темпам инфляции, экономическому росту и прочим показателям.

Илья Савченко ИА Красная Весна Росстат

«Действия ЦБ РФ и Минфина пока приводят к ожиданиям роста ВВП не более 4,5% в 2021 году, хотя по итогам I—II кварталов были надежды на рост более 5%. А вот с инфляцией все проще и сложней. Тут либо эффективная работа регуляторов по борьбе с инфляцией, либо честная цифра ожидаемой инфляции по итогам года. Пройти между Сциллой и Харибдой удавалось не многим, но уж это точно не должно быть фактором статистической значимости. Осталось понять, чего больше в этом странном симбиозе — МЭР в Росстате, либо Росстата в МЭР. Как говорил Виктор Гюго: «Кривому хуже, чем слепому. Он знает, чего он лишен». Сможет ли МЭР понять, чего лишен он и чего он лишает нас?» — поинтересовался Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов рассказал о том, почему МЭР и Минфин РФ не сошлись в прогнозах.