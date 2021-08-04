Экономист назвал странным «симбиоз» Минэкономразвития РФ и Росстата
Москва, 4 августа, 2021, 16:55 — ИА Регнум. Действия ЦБ РФ и Минфина пока приводят к ожиданиям роста ВВП не более 4,5% в 2021 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 августа заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал новость о том, что в Минфине РФ не согласились с прогнозами МЭР по темпам инфляции, экономическому росту и прочим показателям.
«Действия ЦБ РФ и Минфина пока приводят к ожиданиям роста ВВП не более 4,5% в 2021 году, хотя по итогам
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов рассказал о том, почему МЭР и Минфин РФ не сошлись в прогнозах.