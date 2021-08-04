Москва, 4 августа, 2021, 16:54 — ИА Регнум. Не исключено, что министерство экономического развития РФ пытается предугадать, как политика Минфина и ЦБ РФ ударит по экономическому росту страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 августа заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал новость о том, что в Минфине ждут, что экономический рост в России превысит 4% годовых, а в Минэкономразвития ожидают рост ВВП до 3,8%.

Government.ru Минфин РФ

«Возможно, что МЭР пытается предугадать действия ЦБ РФ и Минфина, закладывая их возможную безответственность за экономический рост в свой прогноз. Жесткая денежно-кредитная политика, чемпионские темпы скупки валюты — это всё явно не может ускорить экономический рост. Хотя больше похоже на бюрократический подход по формированию заниженных показателей в надежде получения лавров при их перевыполнении», — сказал Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил, что стало с министерством экономического развития со времен бывшего главы МЭР Германа Грефа.