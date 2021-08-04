Москва, 4 августа, 2021, 16:53 — ИА Регнум. В настоящее время складывается ощущение, что министерство экономического развития РФ живет в каком-то собственном экономическом мире. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 августа заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал новость о том, что министерство финансов России разошлось с министерством экономического развития в прогнозах по росту ВВП, инфляции и ценам на нефть.

Фото Алексея Гусева Минфин России

«Минфин засомневался в адекватности прогнозов министерства экономического развития. Но самые большие сомнения кроются в целесообразности существования МЭР в современном виде, — сказал Ордов. — Со времен Грефа министерство вслед за полномочиями утратило и чувство реальности. И если в те времена мощный статистический аппарат министерства экономического развития и торговли хронически не мог угадать величину инфляции, то сегодня министерство, подчинив себе Росстат, стало жить в каком-то собственном экономическом мире».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Минфине сочли недостаточно обоснованными оценки в макропрогнозе, который Минэкономразвития уточнило в июле.