Москва, 4 августа, 2021, 16:52 — ИА Регнум. В России покупка жилья на рынке вторичной недвижимости стала более привлекательной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 августа заявил глава муниципального округа Тверской в г. Москве Яков Якубович. Так он прокомментировал данные о том, что в РФ ипотечные заемщики стали проявлять больше интереса к рынку вторичного жилья.

Сговор

«Спрос на жилье достаточно стабилен — потребность в улучшении жилищных условий огромна и ограничивается только платежеспособностью: наличием сбережений для первого взноса и стабильных доходов для обслуживания ипотечного кредита. В этом смысле программа льготной ипотеки заметно увеличивает спрос, а значит, подталкивает цены вверх. А вот с предложением происходят значительные изменения. В этом году резко выросли цены на стройматериалы. Сначала мировые цены, например, в США, где из-за локдауна сократилось производство, в частности металлопроката и металлоконструкций, что вызвало дефицит и рост цен», — сказал Якубович.

А далее, по его словам, уже российские компании стали активно продавать стройматериалы за рубеж, сокращая предложение в России и вызывая рост цен.

«Похоже, не обошлось и без картельных сговоров, — сказал эксперт. — В результате себестоимость строительства выросла из-за инфляции издержек. Выросли соответственно и цены на новое жилье. В такой ситуации покупка на вторичном рынке стала более привлекательна, и количество таких сделок стало расти. По мере исчерпания предложения цены на «вторичку» могут несколько вырасти, и возникнет рыночная стабилизация».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что стоимость жилья в России будет стагнировать, несмотря на интенсивную инфляцию и повышение цен на строительные материалы.