Рига, 4 августа, 2021, 16:52 — ИА Регнум. Латвийские власти готовы применить другие средства для разрешения возможного кризиса с наплывом нелегалов в страну, чем в соседней Литве. Об этом руководитель комиссии парламента Латвии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Юрис Ранцанс заявил на слушаниях в парламенте.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

Он считает, нет необходимости планировать создание лагерей для беженцев: «Мы должны принять абсолютно другие меры и иную политику, направленную на то, чтобы не допустить попадания этих людей на территорию Латвии».

По словам Ранцанса, нужно срочно восстановить забор на границе с Белоруссией и прекратить делать заявления о готовности принять беженцев: «Наша позиция определенно не должна быть такой — «мы сейчас возьмем всех желающих, создадим им условия проживания и из денег налогоплательщиков поможем, накормим» и прочее». В свою очередь представитель Латвийского центра по правам прав человека Анна Аудере напомнила парламентариям, что жесткий вариант действий в отношении беженцев может вызвать недовольство со стороны европейского сообщества и международных организаций.

«Следует учитывать также международные нормы, документы, которые предусматривают и определяют, как этот процесс организован. Мы думаем, что необходимо обеспечить гуманитарные условия проживания для всех, кто приезжает в Латвию и кто просит убежище», — указала Аудере.

Аудере также предложила подумать заранее о поиске переводчиков для беженцев с Ближнего Востока.