Вашингтон, 4 августа, 2021, 16:50 — ИА Регнум. Москве и Пекину следует донести до Вашингтона мысль о том, что ему не следует больше вмешиваться во внутренние дела других стран, пишет 4 августа Global Times.

Вход воспрещен

Комментируя сообщения СМИ о том, что Россия и Китай готовят очередные совместные учения (9−13 августа на полигоне Цинтунся в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе КНР), издание отметило, что они не направлены на третью страну.

Эти учения — регулярное мероприятие, хотя к таким действиям и подталкивают шаги со стороны западных стран во главе с США, особенно учитывая нарастающий хаос в Азии из-за ухода американского контингента из Афганистана.

Автор публикации добавил, что США создали проблемы и Китаю и России — странам, чьё партнёрство стабилизирует мир. Так что Штаты проблематизируют безопасность для всего мира, вот России и Китаю и пора вместе объяснить американцам, что им больше не нужно вмешиваться во внутренние вопросы других регионов.