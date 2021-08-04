Воронеж, 4 августа, 2021, 16:48 — ИА Регнум. Памятник святым покровителям брака и семьи князю Петру и княгине Февронии Муромским открылся под Воронежем 4 августа, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Памятник Петру и Февронии под Воронежем

Памятник установлен на въезде в Воронеж со стороны Москвы, возле храма во имя святых князя Петра и княгини Февронии Муромских Чудотворцев. Автором монумента стал известный скульптор Зураб Церетели.

Бронзовые фигуры размещены на гранитном постаменте напротив входа в храм. Монумент представляет собой обращенные друг к другу фигуры князя Петра и княгини Февронии со свечой в руке. Высота памятника составляет 4,2 метра. Монумент, сообщили в пресс-службе, является самым высоким в Черноземье и одним из самых масштабных в России памятников, посвященных Петру и Февронии.

«На территории нашего региона появилось еще одно замечательное место — этот удивительный храм и прекрасный памятник. В последние годы достаточно большое внимание уделяется поддержке семьи и, прежде всего, по инициативе президента России Владимира Путина на поддержку семей с детьми направляются значительные материальные средства. Это очень важно, и материальное благополучие — это основа, на которой строятся семейные отношения. Но, конечно, без моральных ценностей семья не может быть долговечной и счастливой. Очень важно, что такие ценности как любовь, взаимопонимание и верность в нашем обществе способствуют созданию крепких и дружных семей», — сказал на церемонии открытия губернатор Александр Гусев.

Как рассчитывают власти, появление монумента положит начало новой традиции в Воронежской области и в Черноземье в целом — молодожены смогут посетить памятник Петру и Февронии, возложить цветы и попросить у святых благословения на счастливую семейную жизнь.