Таллин, 4 августа, 2021, 16:44 — ИА Регнум. Медсестры Эстонии готовы провести нынешней осенью масштабную забастовку, если правительство и Больничная касса страны не подпишут новый коллективный договор с их профсоюзом. Об этом сообщил портал ERR со ссылкой на представителей Союза медсестер Эстонии.

Александр Куликов ИА REGNUM Медсестра реанимационного отделения

Основные темы обсуждаемого соглашения: установление официального статуса и прав для специальных медсестер, снижение разницы в зарплатах медицинских работников и оплата рабочей нагрузки в условиях эпидемии коронавируса.

По словам председателя союза медсестер Аннели Каннус, нынешние условия труда перестают мотивировать сотрудников, поэтому многие задумываются о том, чтобы сменить работу.

«Зарплата — не единственное, что мы хотим изменить. Сейчас мы боремся за изменение условий труда. Например, чтобы на медсестер не оказывалось такого давления в вопросе переработок», — сообщила Каннус.

Она добавила, что у медсестер нет резерва: если кто-то заболел, то людей вызывают прямо из отпусков.

«Больничная касса оплачивает такую пропорцию — девять пациентов на одну медсестру, но на деле все иначе: в больницах по 9−10, а иногда и по 14 пациентов на одного сотрудника», — добавила глава Союза медсестер Эстонии. Она напомнила, что вакцинация населения тоже легла на плечи медсестер.