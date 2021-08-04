Мантурово, Костромская область, 4 августа, 2021, 17:49 — ИА Регнум. В Костромской области вынесли приговор полицейскому, давшему взятку госавтоинспектору за инсценировкудорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает прокуратура региона.

Полиция

Приговором суда по статье «Мелкое взяточничество» фигуранту назначили наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Приговор вступит в законную силу 12 августа. Отметим, что максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 1 года.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре, избежать заключения осужденному удалось за счёт ряда смягчающих обстоятельств. При вынесении приговора суд учёл наличие у полицейского малолетних детей, положительные характеристики по месту жительства и службе, активное способствование в расследовании дела, раскаяние и былые заслуги — участие в проведении антитеррористических мероприятий на Северном Кавказе.

Напомним, следствие установило, что в мае 2020 года полицейский из Мантуровского района дал взятку в размере 5 тысяч сотруднику ДПС. За эти деньги он попросил инспектора составить фиктивные документы о якобы случившемся ДТП на трассе «Кострома-Шарья-Киров-Пермь».

Полицейский действовал в интересах знакомого, желавшего получить страховые выплаты незаконным путём. В процессе расследования дела мужчина был уволен из правоохранительных органов. Сотрудник ДПС также был осуждён и лишился работы.