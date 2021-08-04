Чебоксары, 4 августа, 2021, 16:42 — ИА Регнум. В Чувашии в работе филиала Россельхозцентра выявили конфликт интересов, ущерб оценивается в 90 тыс. рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Нарушение выявлено в работе руководителя филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Россельхозцентр» по Чувашии. В ходе проверочных мероприятий прокуратуры и УФСБ предварительно установлено, что он, используя служебное положение, безосновательно подписывал ведомости о начислении зарплаты и премий своему брату во время его стационарного лечения в медицинских учреждениях, когда тот фактически не работал.

По данным надзорного ведомства, в результате брату было необоснованно выплачено более 90 тыс. рублей.

По указанному факту следственными органами дополнительно проводится процессуальная проверка.

В прокуратуре отмечают, что по результатам представления, вынесенного директору ФГБУ «Россельхозцентр», трудовой договор с руководителем филиала расторгнут по соглашению сторон.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году после антикоррупционной проверки в администрации Калининского района Чебоксар уволен с должности заместитель главы. По данным надзорного ведомства, чиновник получил вознаграждение как председатель ТСЖ, а также подготовил ответ на жалобу в адрес мэрии на его же действия как руководителя ТСЖ.

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В 2018 году выявлен конфликт интересов в администрации Чебоксар: должностное лицо согласовало проект постановления в земельной сфере, где создавались более выгодные условия для компании, одним из учредителей которой являлась его супруга. В результате пост по собственному желанию покинул вице-мэр Чебоксар.

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