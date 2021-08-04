Белгород, 4 августа, 2021, 16:43 — ИА Регнум. Пляж для людей с ограниченными возможностями здоровья обустраивают на Центральном пляже Белгорода. Здесь одновременно могут находиться 8−10 маломобильных человек, сообщили ИА REGNUM 4 августа в пресс-службе правительства региона.

Https://belregion.ru Пляж для инвалидов в Белгороде

Адаптивный пляж площадью около 100 кв. м появится на левом берегу Северского Донца. На деревянном настиле установят шезлонги, навесы от солнца, кабинки для переодевания с кушеткой и рамой для подтягивания. Здесь смогут отдыхать до 10 инвалидов одновременно. Пляж также оборудуют колясками с тремя широкими колёсами, с помощью которых родственник или волонтёр сможет по песку прокатить человека и спустить в воду по грудь. Специальная зона должна была открыться ещё в июне 2021 года.

«Были перебои с поставками древесины. Для настила требуется лиственница определённого сорта. Материала не было, поэтому задержали работы. Доставку оборудования, пуско-наладочные работы, обучение персонала выполнит компания из Калининграда», — уточнил главный инженер управления Белгорблагоустройства Андрей Смирнов.

На оборудование пляжа выделено два миллиона рублей. Это первый подобный объект в регионе.