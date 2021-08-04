Санкт-Петербург, 4 августа, 2021, 16:42 — ИА Регнум. Житель Петербурга Игорь Ветров, который в пьяном состоянии во время семейных разборок пытался задушить своего девятилетнего сына, не признал вины в инкриминируемом ему преступлении и отправился в СИЗО. Об этом 4 августа сообщили в объединенной пресс-службе судов (ПОС) Санкт-Петербурга.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что ночью 3 августа в одной из квартир многоэтажного дома на Дальневосточном проспекте, 10 произошел конфликт между супругами. Во время него пьяный 33-летний Ветров угрожал убийством своему девятилетнему сыну. Как следовало из ходатайства следствия, мужчина нанес не менее восьми ударов руками в голову ребенку, а затем попытался его задушить.

На помощь мальчику пришла мать, которая смогла отбить ребенка и вместе с ним спрятаться в ванной комнате. Оттуда она вызвала полицию и скорую помощь. По факту попытки убийства было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30-п.в ч.2 ст.105 УК РФ. Ветров был задержан и помещено в ИВС.

«В ходе судебного заседания сторона защиты просила следствию в страже отказать, так как Ветров к вменяемому не имеет никакого отношения, — рассказали в ОПС. — Невский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком по 2 октября».