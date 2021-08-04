Таллин, , 16:36 — REGNUM Эстония хороша готова к миграционному кризису на границе, аналогичному ситуации в Литве. Об этом министр внутренних дел Кристьян Яани и министр госуправления Яак Ааб сообщили гостелевидению страны ETV.

По словам Ааба, Департамент полиции и погранохраны разработал три плана действий в зависимости от степени тяжести миграционного кризиса на границе.

«Правительство подтвердило принципиальную готовность к тому, что если придется задействовать такие сценарии, то для этого будут и деньги, потому что дополнительные финансовые ресурсы обязательно потребуются», — рассказал Яани.

Министр внутренних дел сообщил, что при самой экстремальной ситуации его ведомство готово перекрыть южную границу Эстонии с Латвией.

Глава МВД Кристьян Яани в ближайшее время собирается встретиться с главами волостей, которым больше всего угрожает риск массового наплыва нелегальных мигрантов, чтобы рассказать им о мерах подготовки и уровне готовности.