4 августа 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко предложил вернуть Украине славу «устричного гиганта».

Оксана Переможенко, , 19:24 — REGNUM Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко предложил вернуть Украине славу «устричного гиганта». Об этом со ссылкой на пресс-службу партии сообщает ИА Красная Весна.

Жана Франсуа де Труа. Обед с устрицами

Данное заявление, как сообщает источник, политик сделал во время поездки на первую ферму по выращиванию устриц «Устричная Скифия», которая находится на Тилигульском лимане. По мнению Корниенко, сейчас стране необходимо активно развивать сферу выращивания устриц.

«В далекие времена юг Украины был крупнейшим экспортером устриц в мире. Теперь Украине нужно вернуть славу устричного гиганта», — сказал политик.

Заявление Корниенко обсудили на YouTube-канале Klymenko Time. Многие с иронией восприняли заявление политика и отнеслись к нему несерьезно.

«М-да… А когда-то выпускали ракеты, корабли, точнейшие приборы… А сейчас улитки и устрицы — это достижение», — написал «Изя Шниперсон».

«Только лягушки, Франция будет благодарна», — отреагировал «Домовой».

"Королевские устрицы со степей Украины! В землю будут сажать! Она же плодотворная!» — смеется Игорь Л.

«Я безвозмездно предлагаю идею завезти в страну хлебные деревья, чтобы потом срывать и сразу на экспорт!» — иронизирует trutov.

Устрицы (сс) Andrey Filippov 安德烈

«А где они собираются их выращивать? В прудах? Проще, действительно, лягушек», — пишет Антонина Б.

«Какая очередная «гениальная» идея придет в то место, где должен быть мозг?» — задалась вопросом Vasilisa O.

«Ну вот и дожили до маразма, а завтра пиявок скажут выращивать», — отреагировал Константин Я.

«Конечно, в каждом бывшем колхозе надо выращивать устрицы. И не важно, что для этого нужны особые условия. А ещё можно выращивать улиток, черепашек и т. д., заработки будут обалденные! Начнем процветать!» — написал Леонид Леонидович.

«Они много что говорят. Нашу страну можно назвать «Говорильня, обещалка и попрошайка», — добавила Ольга М.

«Правильно, в Николаеве верфь закрыли, зато устричные фермы откроют», — написал Andrei M.

«Да сколько можно над страной издеваться?!» — отреагировал Даниил К.

Устрицы (сс) Mariebergsskolan

«Устричным гигантом? Ну в Черном море в Крыму выращивают устриц и в Краснодарском крае. Но при протяженности побережья Украины им вряд ли по объемам получится выйти на уровень России (где устрицы есть еще на Сахалине и Курилах)», — отметил Вова С.

«Лучше пусть разводят виноградных улиток и отправляют их по газопроводу в Европу. Ну в смысле своим ходом, пусть сами идут до Франции и Германии прямо по трубе», — шутит Денис К.

«На данном этапе мы пока гиганты по бедности в Европе. Тоже неплохое достижение», — с сарказмом добавил Артемио Л.

«Пора уже заняться экспортом дебилов из страны, много их очень. Только про прибыль надо забыть, тут, похоже, ещё приплачивать придётся», — пожытожил Michael B.

Читайте также: «Психология террориста» — Киев сожалеет, что не может «шантажировать мир»