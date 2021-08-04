Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 4 августа, 2021, 16:26 — ИА Регнум. В Новом Уренгое (ЯНАО) 4 августа наблюдается задымление, чувствуется запах гари. В городе и его окрестностях возгораний нет, сообщает пресс-служба горадминистрации газовой столицы Ямала.

25.mchs.gov.ru Лесной пожар

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара, ливни и наводнения в России и мире — все новости»

Источник появления дыма выясняется, уточняют в мэрии. Дымно и на территории Красноселькупского и Пуровского районов. Специалисты полагают, что смог образовался из-за лесных пожаров, бушующих в Якутии и на Таймыре. При западном ветре 7−12 м/с вполне вероятно, что дым достиг ЯНАО.

«По состоянию на 4 августа на территории ЯНАО действует два природных пожара на общей площади 6,2 га. Данные пожары локализованы и к исходу дня планируется их ликвидация. Пожары находятся на территории Надымского района», — сообщает в свою очередь департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО.