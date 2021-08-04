Ростов-на-Дону, 4 августа, 2021, 16:26 — ИА Регнум. Юрий Сёмин, возглавивший тренерский штаб футбольного клуба «Ростов», встретился с игроками.

Fc-rostov.ru Болельщики

«Для меня большая честь работать в Ростове, потому что город футбольный. Я вас всех хорошо знаю, и вы меня немножко знаете. Основное — надо работать. Самое главное, чтобы болельщики, которые очень любят футбол, были нами довольны», — обратился наставник к жёлто-синей команде.

ИА REGNUM напоминает, что Юрий Сёмин ранее возглавлял тренерский штаб московского «Локомотива», тренировал «Анжи», «Мордовию», «Динамо» (Киев). Контракт с «Ростовом» заключён на два года.