Киев, , 16:24 — REGNUM Экстремисты и радикалы, используя дымовые шашки, файеры и взрывпакеты, устроили акцию устрашения и давления на единственную в стране политическую силу, которая борется со всеми проявлениями неонацизма и фашизма на Украине, говорится в заявлении «Оппозиционной платформы — За жизнь», обнародованном сегодня, 4 августа.

Украинские радикалы Цитата из прямой трансляции

В ОПЗЖ подчеркивают, что такая реакция национал-радикалов стала возможной исключительно при пособничестве власти — лично президента Зеленского и его карманной правоохранительной системы, в частности СБУ, которая проводит системные репрессии в отношении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«Нападающие прямо апеллировали к СБУ, требуя запретить нашу политическую силу и проводить репрессии в отношении председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука», — отмечают в политсиле.

В оппозиции считают, что акция под стенами офиса ОПЗЖ — «это месть СБУ за свидетеля, которого мы взяли под защиту и которого карательная система СБУ пыталась запугать и, не исключено, что даже уничтожить».

«По указанию Зеленского СБУ превратилась в преступную группировку, совершающую уголовные преступления не только в отношении антифашистского движения «Патриоты — За жизнь», но против всех неугодных и здравомыслящих», — резюмировали в ОПЗЖ.

ИА REGNUM напоминает, что лидера ОПЗЖ, депутата Рады Виктора Медведчука на Украине обвиняют в государственной измене. Сейчас продолжается следствие по его делу, в ходе которого депутат по решению суда должен находиться под домашним арестом, как минимум до 7 сентября.