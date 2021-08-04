ДТП на Боровском шоссе в Москве. Задержан водитель автобуса
Москва, 4 августа, 2021, 16:22 — ИА Регнум. В Москве правоохранительные органы задержали водителя автобуса, попавшего в дорожно-транспортное происшествие на Боровском шоссе. Об этом 4 августа сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Pravovoyicentr.ru
ДТП
По данным агентства, число пострадавших в аварии возросло до 13. Водитель автобуса задержан, с ним проводятся необходимые процедуры, в числе которых — медицинское освидетельствование.
Ранее в ГИБДД рассказали, что водитель автобуса не справился с управлением во время перестроения, что могло привести к аварии.
Как сообщало ИА REGNUM, на 29-м километре Боровского шоссе столкнулись автобус и грузовик.