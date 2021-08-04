Таллин, , 16:21 — REGNUM Попытки увидеть «руку Москвы» в создании в социальной сети Facebook сообщества «Наша Эстония» являются дремучей русофобией и свидетельством непонимания русской общины Эстонии местными националистами. С таким заявлением на портале dokole. eu выступили создатели сообщества Родион Денисов и Леонид Цингиссер.

Карта-флаг Эстонии Soerfm

«С каких пор любовь к России является чем-то предосудительным или того хлеще преступным? Что, ходить в футболке «I love NY» («Я люблю Нью-Йорк» — прим. ИА REGNUM), не будучи американцем, можно, а уважительно относиться к исторической родине нельзя?», — задают вопросы своим оппонентам создатели сообщества.

И почему, спрашивает Родион Денисов, «эстонец, сбежавший в Аргентину и переживающий за свою страну, это нормально, а русский в Эстонии, поддерживающий культурные и прочие связи с Россией, это порочно?».

Они признали, что в сообществе публикуется немало критического о положении дел в Эстонии, но подчеркнули, что речь идет о мнении самих эстоноземельцев о собственной стране. «Отличная порой от официальной точка зрения не означает враждебность, а есть суть свободы слова», — напомнили они своим критикам.

Создатели сообщества «Наша Эстония» сообщили, что рассматривают перспективы подачи на автора критической статьи в адрес сообщества Аймара Венцеля в суд за разжигание межнациональной розни, клевету, а также с целью защиты чести и достоинства.

«Представляете, Венцель, мы, как и вы, имеем наглость считать себя частью народа Эстонии. Но мы, в отличие от вас, не разделяем её на своих и чужих», — завершили свой материал Родион Денисов и Леонид Цингиссер.