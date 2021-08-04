Киев, , 16:18 — REGNUM 56,1% украинцев в настоящий момент не одобряют деятельность Владимира Зеленского на посту президента Украины.

Зеленский Цитата из к/ф Слуга народа 2. реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса Киевского международного института социологии (КМИС), представленные сегодня, 4 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно результатам опроса, одобряют деятельность президента Украины Владимира Зеленского лишь 29,3% украинцев.

Социологи отмечают, что по сравнению с июнем уровень одобрения деятельности Зеленского заметно снизился — так, месяц назад его деятельность одобряли 34,1% опрошенных, не одобряли 52,7%.

КМИС провел опрос 24 июля — 1 августа 2021 года среди 2028 респондентов по всей Украине, методом личного (face-to-face) интервью.

ИА REGNUM напоминает, что согласно опросу, проведенному в июне, 54,5% жителей Украины не поддерживают гипотетический поход президента УкраиныВладимира Зеленскогона второй срок.