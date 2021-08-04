Таллин, 4 августа, 2021, 16:16 — ИА Регнум. Реконструкция и реставрация ограды и плитняковой кладки развалин Пиритаского монастыря в столице Эстонии завершится почти на два месяца позднее изначально обещанного срока. Об этом сообщила пресс-служба управы района Пирита.

evsola Таллин. Эстония

«Согласно первоначальным планам работа должна была завершиться уже на этой неделе, однако в середине июля строительная фирма попросила продлить срок договора. Причиной этого стали сложности с поставкой необходимого для работы металла и очередь на оцинковку», — сообщил старейшина Пирита Тынис Лийнат.

Как сообщает пресс-служба, новая ограда и ворота будут изготовлены из горячеоцинкованной стали. Всего вокруг зоны развалин необходимо возвести немногим более 500 метров нового ограждения.

«Строительная фирма уже демонтировала и увезла старый сетчатый забор. Плиточное покрытие плитняковых стен почти полностью заменено, а сами стены очищены», — рассказал старейшина.

Договорная стоимость работ вместе с налогом с оборота составляет 153 094 евро.

Развалины Пиритаского монастыря в Таллине активно используются как место проведения международного музыкального фестиваля «Биргитта». В 2020 и 2021 году фестиваль не состоялся из-за эпидемии коронавируса и невозможности обеспечить защиту от вируса его участникам.