Екатеринбург, 4 августа, 2021, 16:31 — ИА Регнум. Заместителя начальника свердловского Бюро судебно-медицинской экспертизы Олега Колесова осудили за взяточничество, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Колесова признали виновным в вымогательстве и получении взятки от подчиненного. Сумма взятки составила 100 тыс. рублей.

По версии следствия, руководитель Колесова поручил проверить деятельность заведующего отделением. При личной встрече с завотделением Колесов настоял, чтобы человек дал ему взятку «за общее покровительство». Заведующий обратился в ФСБ, и позже получателя взятки задержали с поличным в ходе спецоперации, сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Задержанный не стал отрицать свою вину. Ему присудили штраф в размере 1 млн рублей и запретили в течение года занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее за взятку осудили начальника отряда противопожарной службы на Урале.