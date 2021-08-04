Нарьян-Мар, 4 августа, 2021, 16:11 — ИА Регнум. В деревне Макарово Ненецкого автономного округа пожар уничтожил два 12-квартирных дома. Об этом губернатор округа Юрий Бездудный сообщил на своей странице «Вконтакте».

Mchs.gov.ru Пожар

"Вчера в Макарово произошёл пожар — сгорели два 12-квартирных дома. Один из них был расселен полностью. Во втором жили три семьи», — написал глава региона.

Погорельцам предоставили временное жилье. Причины возгорания выясняются.