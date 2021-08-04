Красногорск, 4 августа, 2021, 16:13 — ИА Регнум. Около одной тонны бахчевых культур проверили в Подмосковье на содержание нитратов. Об этом 4 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бахчевой развал в Москве

«Проверка продукции, поступающей на рынки региона, идет постоянно. Контроль каждой партии дынь и арбузов проводят специалисты 112 лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы. На сегодняшний день проверено порядка 1 тыс. тонн бахчевых культур», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Всего на территории региона провели уже свыше тысячи проверок бахчевых на содержание нитратов. Превышения допустимых показателей выявлено не было.