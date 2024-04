Нью-Йорк, США, 4 августа, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Крупный музыкальный лейбл Verve на своем официальном сайте анонсировал выход трибьют-версии культового дебютного альбома американской гараж-рок-группы The Velvet Underground.

Василий Иванов ИА REGNUM Альбом «The Velvet Underground & Nico» на выставке «Я, Энди Уорхол» в Москве

Известный благодаря своей обложке, выполненной художником Энди Уорхолом, альбом «The Velvet Underground & Nico» получит второе дыхание с выходом трибьют-версии 24 сентября в исполнении именитых музыкантов. Состав релиза уже привлек внимание аудитории новаторской группы из 1960-х: Игги Поп, St. Vincent, Майкл Стайп из R.E.M., Тёрстон Мур из Sonic Youth, современный пост-панк-коллектив Fontaines D.C. и вокалист Primal Scream Бобби Гиллеспи.

Ранее публике уже были представлены несколько композиций из предстоящего релиза. Так слушателям уже доступны «I'm Waiting For A Man» в исполнении Мэтта Бернингера из The National и «Run Run Run» от лица основателя The War On Drugs Курта Вайла.