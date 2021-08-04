Красногорск, 4 августа, 2021, 16:06 — ИА Регнум. В рамках программы капремонта в домах Подмосковья установлено 314 камер видеонаблюдения. Об этом 4 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

Камера видеонаблюдения

Установка этого оборудования позволяет следить за ходом работ, контролировать соблюдение сроков и предотвращать нарушения при производстве из офиса на видеостене, куда транслируется изображение со всех объектов в режиме онлайн.

«Установка камер видеонаблюдения является обязательным условием для всех подрядных организаций Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов для производства работ по капитальному ремонту кровель и фасадов на территории Подмосковья. На сегодняшний день видеонаблюдение — это важное средство визуализации контроля для общественности. Любой желающий может следить за всеми этапами работ через интернет из любой точки мира», — рассказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.